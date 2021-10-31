Erzurumluların gece yarısı çukur mesaisi, saatlerce başında beklediler

Erzurum’da sağanak yağmur sonrası oluşan çukur sürücülere çile oldu. Yarıya kadar çukura gömülen traktör güçlükle saplandığı yerden çıkartılırken, vatandaşlar ise çukura başka araçların düşmemesi için nöbet tuttu.

Olay gece yarısı Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesinde meydana geldi. 3 gündür devam eden sağanak yağış sonrası mahallede bulunan yolda yaklaşık 25 metre uzunluğunda çukur meydana geldi. Çukurun bulunduğu alandan geçmek isteyen bir traktör ise yarısına kadar balçık dolu çukura saplandı. Bunun üzerine mahalle halkı seferber oldu. Gün içerisinde 20 aracın çekiciler yardımıyla çıkartıldığı çukurdan son olarak yarısına kadar batan bir traktör kepçe yardımıyla güçlükle çıkartıldı.

Vatandaşlar ise yolu kullanmak isteyen araçlara engel oldu. Gelen onlarca aracı geri döndüren mahalle halkı geç saatlere kadar başka bir aracın çukura düşmemesi için adeta nöbet tuttu.

(ST-)