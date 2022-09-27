banner596

banner547

Son Dakika

Erzurum’dan Ardahan’a yardım ekibi

Erzurum’dan 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ardahan’a ekip gönderildi.

Asayiş 27.09.2022, 20:06
Erzurum’dan Ardahan’a yardım ekibi

Erzurum’dan 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ardahan’a ekip gönderildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen ve Erzurum’da da hissedilen deprem sonrası komşu il için hemen harekete geçti. Toplam 3 araç ve 14 personelle yardım için yola çıkan ekipler Ardahan’da yıkım olan bölgelerde görev yapacak.

Yorumlar (0)