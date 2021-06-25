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Erzurum’dan 5 kişilik AFAD ekibi Bingöl’e yola çıktı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine oluşacak herhangi bir olumsuz durum için Erzurum’dan AFAD ekipleri destek amaçlı yola çıktı.

Asayiş 25.06.2021, 22:41
Erzurum’dan 5 kişilik AFAD ekibi Bingöl’e yola çıktı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine oluşacak herhangi bir olumsuz durum için Erzurum’dan AFAD ekipleri destek amaçlı yola çıktı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21.28’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Erzincan’da da hissedildi. Meydana gelen depremin ardından Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı bir araç içerisinde 1 amir ve 4 uzmanla birlikte Bingöl’ün Kiğı ilçesine destek amaçlı hareket etti.
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