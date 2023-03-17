Erzurum’da yoldan çıkan araç şarampole savruldu: 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole doğru sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun’dan Bingöl’e gitmek için yola çıkan 55 AHE 490 plakalı otomobilin sürücüsü, Dereköy mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, şarampolden aşağıya yaklaşık 3 metre sürüklendi. Bu sırada cuma namazından çıkan ve kazayı fark eden Dereköy sakinleri, olay yerine gelerek sürücü ve eşini araçtan çıkarttı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum’daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.