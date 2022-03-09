Erzurum’da valiz içinde 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

Erzurum’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir araçta 5 adet valiz içerisinde 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik madde ile mücadele kapsamında Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarında birlikte hareket ettiği değerlendirilen biri kiralık iki araç durduruldu. Her iki araç polis kontrol noktasına getirildi. Burada yapılan kontroller esnasında narkotik madde arama köpeği Eris aracın bagaj kısmına tepki verdi. Bunun üzerine aracın bagajında yapılan aramada 5 adet valiz içerisinde 199 parça halinde toplam 103 kilo 550 gram eroin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Araçlarda bulunan Murat T., Erdem T. ve Caner D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.