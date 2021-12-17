Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli İstanbul ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şahıs yakalandı.

Yakalanan E.G, R.D, F.A, K.E ve E.S.K isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken M.B.D, E.A ve Ö.F.C isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan ikamet aramalarında; 14.76 gram metamfetamin, 3.4 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 895 TL ele geçirildi.