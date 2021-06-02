Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzurum’un Karayazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Erzurum’un Karayazı ilçesinde uyuşturucu madde kullanım ve satışını önlemek için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda satışa hazır gramlık paketler halinde 24 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 86 gram kubar esrar uyuşturucu madde, 18 gram toz esrar uyuşturucu madde, 4 gram bonzai olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca 32 adet tabanca fişeği bir adet pompalı av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2’si tutuklanarak Hınıs Kapalı İnfaz Kurumuna gönderilirken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarımı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerini yerine getirmesine azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.