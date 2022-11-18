Erzurum’da tırın dorse içerisinde 56’sı çocuk 133 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Dün gece saat 03.30 sıralarında göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen Serdar S. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tır polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde yine bu araca yardımcı olduğu değerlendirilen Cumhur E. ve Oğuzhan B. isimli şahısların içerisinde bulunmuş olduğu öncü araç ile birlikte takip edilmesi sonucunda, Erzurum Yakutiye İlçesi Nenehatun rampalar civarında güvenli bir şekilde durduruldu.

Ekipler tarafından kontrolleri yapılan, tıra bağlı dorse içerisinde üzerlerinde herhangi bir kimlik bulunmayan 56’sı 18 yaş altı çocuk, 77’si yetişkin yaşta olmak üzere toplamda 133 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçu işleyen Cumhur E., Serdar S. ve Oğuzhan B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ÖB-ÖB)