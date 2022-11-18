Erzurum’da tır dorsesinde 56’sı çocuk 133 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Dün gece saat 03.30 sıralarında, Serdar S. sevk ve idaresindeki tır, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilmesi sebebiyle polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde, yine bu araca yardımcı olduğu değerlendirilen Cumhur E. ve Oğuzhan B. isimli şahısların içerisinde bulunduğu öncü araç da takibe alındı. Takibe alınan araçlar, Erzurum Yakutiye ilçesi Nenehatun rampalar civarında güvenli bir şekilde durduruldu.

Ekipler tarafından kontrolleri yapılan tıra bağlı dorse içerisinde, üzerlerinde herhangi bir kimlik bulunmayan 56’sı 18 yaş altı çocuk, 77’si yetişkin yaşta olmak üzere toplamda 133 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçu işleyen Cumhur E., Serdar S. ve Oğuzhan B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.