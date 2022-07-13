Erzurum’da silahlı ve bıçaklı kavga

Erzurum’da iki taraf arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İki ayrı olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen bıçaklı kavgada iddiaya göre kent meydanında bisiklet süren Adem S. ile bir grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Adem S. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Palandöken ilçesi Buhara hastanesi altında meydana gelen silahlı kavgada ise otobüs durağı içerisinde iki grup arasında sözlü tartışma ile başlayan kavga sırasında taraflardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Şans eseri kavgada kimse yaralanmazken merminin isabet ettiği otobüs durağının camı kırıldı. Polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.