Erzurum’da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Erzurum Valiliğinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında, ’Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’ düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının başkanlığını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansıması ve güven ortamı içerisinde yapılabilmesi için 600 bin güvenlik personelinin seçim günü görev alacağını söyledi.

Seçim günü görevlerinin vatandaşın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamak olduğunu ifade eden Ersoy, "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerinde vatandaşlarımızın özgür iradelerinin sandığa yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılması için alınan güvenlik önlemelerini gözden geçirmek ve alınacak tedbirleri konuşmak için bu toplantıyı düzenledik. Daha önce alnımızın akıyla icra ettiğimiz seçim tecrübelerimizden istifade ederek her zamankinden daha büyük dikkatli daha fazla özenle sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Seçim, halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımız dışındadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "Ayrıca dijital ortamda da güvenliği test etmek amacıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla ilgili birimlerimiz görevlerinin başında olacaktır. Dikkat edeceğimiz en önemli konu güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürleri, seçim materyali, afiş vb. dağıtmalarına izin vermeyeceğiz. Seçim sürecinde İçişleri Bakanlığındaki kolluk birimlerinin bütün izinleri zorunlu haller hariç kaldırılacaktır" diye konuştu.

Seçimde tedbiri elden bırakmayacaklarını kaydeden Ersoy, "Seçim günü 326 bin 387 emniyet personeli, 196 bin 197 jandarma, 7 bin sahil güvenlik, 58 bin 658 güvenlik korucumuz, 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere yaklaşık 600 bin personel seçimde görev alacak. Personel destek olarak 73 helikopter, 8 uçak ve çok sayıda askeri ve polis aracı ile dron eşlik edecek" şeklinde konuştu.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars Muş, Tunceli ve Van Valilileri ile emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.