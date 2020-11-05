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Erzurum’da PKK’ya ait sığınak imha edildi

TESPİT EDİLEN SIĞINAK VE BARINAK İÇERİSİNDE ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 05.11.2020, 09:55
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Erzurum’da PKK’ya ait sığınak imha edildi

Erzurum’un Karayazı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda tespit edilen sığınak ve barınak imha edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Karayazı ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile sığınak ve barınak güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

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