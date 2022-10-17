Erzurum’da metruk binada yangın

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Selim Caddesi’ndeki iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden zabıta ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.