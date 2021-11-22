Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: “Geçici koruma statüsünde kabul ettiğimiz insan bugün itibariyle 3 milyon 731 bin 28”.
Erzurum’da korkutan deprem
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Asayiş 22.11.2021, 11:49
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.30’da merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi Topçu Mahallesi olan 6.90 kilometre derinlikte 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi.