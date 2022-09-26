Erzurum’da hırsızlık zanlılarına şafak operasyonu

Erzurum’da 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli, polisin yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde il merkezinde gerçekleşen “nitelikli hırsızlık olayları” ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlığı meslek haline getirdiği değerlendirilen şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Ekipler, şahısların Lalapaşa Mahallesi’nde S.D. isimli şahsa ait kamyonetin çalınması, Şükrüpaşa Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait bir iş yerinden elektrik trafosu çalınması, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde M.Ö.’ye ait ticari araçtan 200 kilogram peynirin çalınması, Rabia Ana Mahallesi’nde bir derneğe ait kabloların çalınması ve Rabia Ana Mahallesi’nde yine bir kuruma ait hırdavat malzemelerinin çalınması olaylarına karıştıklarını tespit etti. 5 ayrı nitelikli hırsızlık olayını gerçekleştiren Fatih Y., Ahmet K., Mehmet Ç., Ramazan Ş., Engin E., Eren K., Suat T. ve Emircan T. isimli 8 şüpheli, gerçekleştirilen şafak operasyonu ile ikametlerinde yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.E.K. ve M.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Fatih Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.