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Erzurum’da heyelan nedeniyle 10 ev boşaltıldı, mezarlar tahrip oldu

Erzurum’un Tortum ilçesinde HES barajı borusunun patlaması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda 2 işçi yaralanırken Pehlivanlı Mahallesinde heyelan tehlikesi nedeniyle 10 ev boşaltıldı. Ayrıca heyelanda mezarlar da tahrip oldu.

Asayiş 24.05.2022, 14:16
Erzurum’da heyelan nedeniyle 10 ev boşaltıldı, mezarlar tahrip oldu

Erzurum’un Tortum ilçesinde HES barajı borusunun patlaması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda 2 işçi yaralanırken Pehlivanlı Mahallesinde heyelan tehlikesi nedeniyle 10 ev boşaltıldı. Ayrıca heyelanda mezarlar da tahrip oldu.

Erzurum’un Tortum ilçesinde gece 24.00 sıralarında Pehlivanlı ve Bağbaşı mahalle yol ayrımının 500 metre ilerisinde HES işletmesine ait 2200’lük borunun patlaması sonucu heyelan meydana gelerek yolun kapanmasına neden oldu. Heyelan sonrası olay yerine giden HES işletmesinde çalışan işçiler heyelan bölgesinden gelen sel nedeniyle hafif yaralandı. Yaralılar Erzurum ve Uzundere de hastanelere kaldırılarak tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Heyelan sonrası olay yerine AFAD, Jandarma, ambulans ve sağlık ekipleri, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi şantiyesinden iş makinası, Karayolları ekibi, elektrik direklerinin etkilenmesi nedeniyle ARAS Elektrik ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde çalışmakta olup heyelan altında herhangi birinin bulunmadığını bildirildi.

Tortum Taşdibi mevkiindeki heyelanda biriken suyun Pehlivanlı istikametinde bulunan evlere zarar verebileceği düşünülerek Pehlivanlı istikametine 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan çok sayıda mezarlık da tahrip oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Memiş burada yaptığı açıklamada, “Dün gece HES’e ait boru patlaması sonucu heyelan meydana geldi. 2 tane HES işçisi yaralandı, hayati tehlikeleri yok. Olayı öğrenir öğrenmez bütün yetkililer olay yerine geldik. Elektrik hatları da kesildi. Sabah olduğunda gördük ki büyük bir heyelanla karşı karşıyayız. HES borularının patlaması sonucu tepedeki kütle yola gelmiş. O sırada yoldan araç geçmemesi, evin olmaması büyük şans. Bağbaşı ve Serdarlı yolunu kapattık. Heyelan nedeniyle yolda bir göl oluştu, gölü boşalttıktan sonra buraya geçici bir yol vereceğiz. HES’in kusuru ile ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı. Gereken yapılacak, bütün zararlar telafi edilecek. Mezarlar ile ilgili de müftülüğe talimat verdik, İslami açıdan ne gerekiyorsa yapılacak” şeklinde konuştu.

Ekiplerin heyelan bölgesindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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