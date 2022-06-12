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Erzurum’da güldüren olay

Erzurum’da başıboş gezen bir eşek trafiği altüst etti. Polis ekiplerini alarma geçiren eşek, ekiplerin yoğun çabası üzerine yol ortasından kaldırıma çıkarılabildi. Eşeğin yolda inatla beklemesi ise izleyenleri güldürdü.

Asayiş 12.06.2022, 10:50
Erzurum’da güldüren olay

Erzurum’da başıboş gezen bir eşek trafiği altüst etti. Polis ekiplerini alarma geçiren eşek, ekiplerin yoğun çabası üzerine yol ortasından kaldırıma çıkarılabildi. Eşeğin yolda inatla beklemesi ise izleyenleri güldürdü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağında trafik ortasında başıboş bekleyen eşeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekiplerin çabası üzerine yoldan çekilmeyen eşek, trafiğin aksamasına neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu trafik polisi tarafından, yol ortasında inatla bekleyen eşek kaldırıma çıkarıldı. İnatçı eşeğin halleri ise izleyenleri güldürdü.

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