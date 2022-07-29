Erzurum’da fiyat konusunda anlaşamadığı işyerine pompalı tüfekle saldırdı

Edinilen bilgilere göre Erzurum’un Aziziye İlçesi’nde bulunan 1’nci Organize Sanayi Bölgesinde bir işyeri S.Ü isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İşyerinin camlarına isabet eden mermiler maddi hasara yol açarken olayda yaralanan kimse olmadı. İddiaya göre işyerine hayvan derisi satmak için gelen S.Ü. ile işyeri çalışanları fiyat konusunda anlaşamadı. Daha sonra pompalı tüfeğini çıkaran S.Ü. işyerine mermi yağdırdı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunduktan sonra, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracıyla kaçan S.Ü. ise ekipler tarafından aranıyor.