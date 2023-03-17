Erzurum’da FETÖ operasyonunda Jandarma Meslek Yüksek Okulu sınavlarında usulsüzlük yapan 13 şahıs yakalandı
Erzurum’da polis ekipleri tarafından FETÖ operasyonu çerçevesinde, Jandarma Meslek Yüksek Okulu sınavlarında usulsüzlük yapan 13 şahıs yakalandı.
Erzurum’da polis ekipleri tarafından FETÖ operasyonu çerçevesinde, Jandarma Meslek Yüksek Okulu sınavlarında usulsüzlük yapan 13 şahıs yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 2012-2015 Jandarma Meslek Yüksek Okulu Sınavları aday numarası üstünden kodlanması suretiyle avantajlı duruma getirilip mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçtiği tespit edilen şahıslara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 1 aktif astsubay, 1 açıkta polis memuru, 1 aktif infaz koruma memuru, 2 aktif öğretmen ve 3 ihraç askeri öğrenciye yönelik eş zamanlı operasyonda; A.B., S.Ö., Y.M., E.Ç., B.K., E.T., O.G., F.Y., F.E., İ.S., E.C., Y.T. ve H.İ. isimli 13 şahıs yakalandı.
11 şahıs "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak bu doğrultuda verdikleri ifadeler sonrası İl Emniyet Müdürlüğünden salıverilirken, 2 şahıs ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla adli mercilerce serbest bırakıldı.