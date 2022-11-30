Erzurum’da FETÖ operasyonu: Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı

Erzurum’da polis ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik son iki haftalık süreçte yapılan çalışmalarda; FETÖ’ye üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç sözleşmeli er Abdulkadir A., FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Şahip K., FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Güven E. ve FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Kenan G. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şahıs da yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.