Erzurum’da FETÖ operasyonu

Erzurum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Fetullahçı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onurhan P. K., 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı İbrahim A., 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay Ahmet G., 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemler akabinde cezaevine teslim edildi.