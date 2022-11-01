Erzurum’da doğalgaz patlaması korkuttu

Erzurum’un Palandöken ilçesinde doğalgaz patlaması mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bölgede doğalgaz hizmeti sağlayan Palen Doğalgaz ekiplerinin geç müdahalesi mahallede paniğe neden oldu.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şehit Polis Abdulkadir Bingöl bulvarı üzerinde alt yapı çalışması sırasında bir anda alevler yükseldi. Büyük bir paniğin yaşandığı bölgede alevler gökyüzüne fırladı. Yoldan geçen yayalar ve araçlar korku dolu dakikalar yaşadı. Gecikmeli olarak bölgeye gelen palen doğalgaz ekipleri yangına müdahalede oldukça zorlandı.

Bölgede bulunan araçlar sahiplerince alınmaya çalışılırken ekiplerin küreklerle yangına müdahale etmeye çalışması dikkat çekti.

Ekiplerin gelmesinin ardından söndürme tüpleri ile yangın söndürüldü. Daha sonra iş makinaları bölgede çalışmasını sürdürdü.