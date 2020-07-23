Erzurum’da dehşet veren görüntüler
ERZURUM’DA BİR GRUP ŞAHIS KANGAL CİNSİ KÖPEKLERİ ACIMASIZCA KAVGA ETTİRDİ. KAVGADAN YORULAN KÖPEKLERİ İSE TEKMELEYEREK TEKRAR KAVGAYA ZORLADILAR.
Erzurum’da bir grup şahıs, kangal cinsi köpekleri acımasızca kavga ettirdi. Kavgadan yorulan köpekleri ise tekmeleyerek tekrar kavgaya zorladılar.
Erzurum’un Tekman ilçesi Körsü Mahallesi’nde çekildiği iddia edilen ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup şahıs 3 ayrı mekanda kangal cinsi köpekleri kavga ettirdiler. Görüntülerde kavgadan yorulan köpekler ayrılsalar da şahısların köpekleri tekmeleyerek tekrar kavga ettirdikleri göründü. Kavgada canı yanan köpeklerin ise feryatları kameraya yansıdı.
Köpekleri kavga ettiren bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcı tarafından tepki topladı. Şahıs tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
Öte yandan, polis ve jandarma olaya karışan şahısları yakalamak için harekete geçti.
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