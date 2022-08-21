Erzurum’da damat dehşeti...Kayınpeder ve kayınbiraderini bıçaklayıp kaçtı

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir kişi kayınpeder ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

Olay, bugün akşam 19.00 saatlerinde Erzurum’un Horasan ilçesi Yavuz Selim Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kayınbabası Cahit Özkan ve kayın biraderi Onur Özkan ile karşılaşan damat Emrah Fırat, bir süre sonra kayın pederi ve kayın biraderi ile tartıştı. İddiaya göre, daha önce ailevi sıkıntılar yaşayan Emrah Fırat ve eşi boşanmak istedi. Bunun üzerine durumdan rahatsız olan Emrah Fırat, eşinin eve dönmesini istedi ancak eşi bu durumu kabul etmediği için aralarında çocuklarının velayeti anlaşmazlığa sebep oldu.

Damat, kayınpederi ve kayınbiraderi ile karşılaştı. Emrah Fırat iddiaya göre, cadde üzerinde bulunan hırdavatçıya girerek bıçak aldı. Bunu gören baba ve oğlu dükkana girerek kavga etti. Fırat, kayın biraderini ve kayın pederini bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan kayın pederi ve kayın biraderi vatandaşların yardımı ile Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İddiaya göre, hafif yaralanan damat olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baba Cahit Özkan ve oğlu Onur Özkan, doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan baba ve oğul tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan damat Emrah Fırat’ı arama çalışması başlattı.