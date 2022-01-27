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Erzurum’da çığ düştü: 2 kişinin kar altında kaldığı bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşımızın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü.
Asayiş 27.01.2022, 18:01
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşımızın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düştü.
İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekiplerimiz ile Snowtrack araçları bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlandı.
Ekipler çığ yaşanan bölgeye ulaşmaya çalışıyor.