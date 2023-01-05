Erzurum’da bir yıl içinde 302 kilo 381 gram narkotik madde ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda "2022 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, gazetecilerle bir araya gelerek 2022 yılında yaşanan olaylarla ilgili bilgi verdi. Erzurum genelinde 2022 yılında toplam 13 bin 539 asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Tuncer, "Bunlardan 6 bin 736 olay kişilere karşı işlenen, 2 bin 546 olay mal varlığına karşı işlenen suçlar, 4 bin 257’si ise diğer suçlar olarak nitelendirdiğimiz suçlardır. 2022 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 95, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 66,6 aydınlatma oranı ile ülke geneli aydınlatma oranının üstünde bir başarı sağlanmıştır. Meydana gelen tüm olaylarda aydınlatma oranımız yüzde 90 olmuş, bu olaylara karışan 14 bin 614 şüpheli şahıs yakalanmış, 514 olay şüphelisi tutuklanmıştır. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda bin 199 aranan şahıs yakalanmış, bunlardan da 849 şahıs tutuklanmış; 93 ruhsatsız tabanca, 28 kurusıkı tabanca, 32 ruhsatsız av tüfeği, 322 bıçak ele geçirilmiştir" dedi.

Bir yılda terör örgütlerine yönelik 186 operasyon

Tuncer, "2022 yılı içerisinde 124’ü bölücü terör örgütüne, 55’i FETÖ/PDY terör örgütüne, 6’sı dini istismar eden terör örgütüne ve 1’i diğer suçlar olmak üzere toplam da 186 operasyonel faaliyet yapılmış, 249 şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan 10 şahıs tutuklanmıştır. Bahse konu olaylarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 364 adet fişek ve fünyesi alınmış 6 adet el bombası ve çok sayıda örgütsel malzeme ve doküman ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili bilgi veren Tuncer, "Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 175 operasyonel faaliyet icra edilmiş, 159 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve 7 şahıs tutuklanmıştır. Bahse konu olaylarda 40 bin 60 paket kaçak sigara, 5 milyon 858 bin 149 adet makaron, 82 kilo 875 gram tütün, 194 adet cep telefonu ve 55 adet tarihi obje ele geçirilmiştir. Organize suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 12 operasyonel faaliyet icra edilmiş, 19 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Bahse konu olaylarda 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Mali suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 14 operasyonel faaliyet icra edilmiş, 38 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 13 şahıs tutuklanmıştır. 2022 yılı içerisinde KOM birimlerimizce toplamda 234 operasyonel faaliyette 261 kişi yakalanmış, 34 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

"1 yıl içerisinde 302 kilo 381 gram narkotik madde ele geçirildi"

Erzurum genelinde 2022 yılı içerisinde narkotiğe yönelik toplam 381 operasyonel faaliyet olduğunu ifade eden Tuncer, "697 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 163 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan yakalamalarda 121 kilo 554,44 gram metamfetamin, 122 kilo 926,71 gram eroin, 11 kilo 059,84 gram afyon sakızı, 2 kilo 514,98 gram bonzai, 22 bin 769 adet uyuşturucu hap, 44 kilo 325,46 gram esrar ele geçirildi" şeklinde konuştu.

"2022 yılında Erzurum’da 697 düzensiz göçmen yakalandı"

Tuncer, "2022 yılı içerisinde toplam 80 göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, 155 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 35 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Çoğunlukla Afganistan uyruklu 697 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Erzurum genelinde 2022 yılı içerisinde trafik kazalarına bakacak olursak, toplam 7 adet ölümlü (2021 yılı 11 ölümlü kaza yüzde 36’lık azalış), 949 adet yaralamalı, 2 bin 100 adet maddi hasarlı olmak üzere toplam 3 bin 56 kaza meydana gelmiş; bu kazalar sonucunda 8 vatandaşımız (2021 yılı 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiş yüzde 43 lük azalış) hayatını kaybetmiş, bin 664 vatandaşımız yaralanmıştır. Toplamda 2 bin 995 adet okul servis aracı denetlenerek 250 adet servis aracına cezai işlem uygulandı" açıklamalarında bulundu.