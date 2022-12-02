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Erzurum’da aranan firari FETÖ üyesi yakalandı
Erzurum’un Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 02.12.2022, 14:44
Erzurum’un Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Pasinler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.B., Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.