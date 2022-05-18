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Erzurum’da 16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

Erzurum’da 2006 yılında ortadan kaybolan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 aylık titiz çalışma sonucu alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülen şahsın araziye gömüldüğünü belirledi.

Asayiş 18.05.2022, 11:34
Erzurum’da 16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

Erzurum’da 2006 yılında ortadan kaybolan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 aylık titiz çalışma sonucu alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülen şahsın araziye gömüldüğünü belirledi.

Erzurum’da 2006 yılında kaybolan Recep Akpınar’ı arama çalışmaları 16 yıl sonuçsuz kaldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kayıp şahısla ilgili dosyayı tekrar açarak, yaklaşık 6 ay süren titiz bir çalışma yaptı. Soruşturmada Recep Akpınar’ın arkadaşı Mehmet G. ve Necmi A., Akpınar’ın kaybolmasıyla ilgili olabilecekleri değerlendirilerek Erzurum ve Aydın’da iki gün önce yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet G. ve Necmi A.’nın Recep Akpınar ile kaybolmadan önce ve olay günü birlikte görüldükleri ve sık sık telefonla irtibat kurdukları belirlendi.

Akpınar’ı öldürüp gömdüklerini itiraf ettiler

Mehmet G. ifadesinde, Recep Akpınar’ı arkadaşı Necmi A. ile birlikte öldürerek gömdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini itiraf etti. İtirafın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşkale ilçesi Kop Dağı mevkiindeki arazide yapılan kazı çalışmalarında Recep Akpınar’a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve delillere ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bulgular incelenmek üzere Adli Tip Kurumuna gönderildi. Olayın diğer şüphelisi Necmi A. da olayı doğrular nitelikte ifade vererek, cinayeti itiraf etti.

Mehmet G. ve Necmi A. ifadelerinde, arkadaşları Recep Akpınar’ı borçlarını ödeyemeyecek duruma geldikleri için öldürdüklerini söylediler. İfadelerde adı geçen Necmi A.’nın kardeşi Mitat A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet G.’nin ise cinayetten sonra soyadını değiştirerek, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Mehmet G., Necmi A. ve Mitat A., hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olay

Erzurum’da 31 Ağustos 2006 tarihinde Kevelciler Caddesi’ndeki işyerinden çıkan Recep Akpınar (27) kayıplara karıştı. İşyerinden çıkarken kardeşi Recai Akpınar’a “Sen eve git, ben geliyorum” diyen Recep Akpınar’dan bir daha haber alınamadı. Yaklaşık dört ay önce Recep Akpınar’ın SSK İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Necmi A.’ya otomobilini satıp karşılığında 1 Eylül 2006 ödeme tarihli senet aldığı ve son olarak Necmi A. ile birlikteyken ortadan kaybolduğu belirlendi. Necmi A.’nın 2006 yılında bir ayı aşkın bir süre izinsiz olarak işe gitmediği için iş akdinin feshedildiği de tespit edildi.

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