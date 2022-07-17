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Erzurum’a şehit ateşi düştü

Erzurum’un Oltu ilçesine şehit ateşi düştü.

Asayiş 17.07.2022, 13:29
Erzurum’a şehit ateşi düştü

Erzurum’un Oltu ilçesine şehit ateşi düştü.

Irak’ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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