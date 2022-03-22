Erzurum’a şehit ateşi düştü

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Erzurumlu Özel Harekat Polisi Birol İli’nin ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi.

Bugün saat 13.30 sularında Bingöl Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Özel Harekat Polisleri Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

32 yaşındaki Şehit Polis Birol İli’ni ailesine yetkililer tarafından acı haber verildi. Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde oturan acılı ailenin evine Türk Bayrağı asıldı.

Erol-Serap İli çiftinin üç çocuğundan biri olan Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit İli’nin evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu belirtildi.