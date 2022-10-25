Erzurum’da icra edilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş operasyonunda jandarma ekipleri tarafından Erzurum-Muş karayoluna 2 metre mesafede gömülü uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.

Erzurum’a bağlı Köprüköy ilçesinin Geyikli Mahallesi Uluderesi mevkiinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş operasyonunda; BTÖ mensuplarınca geçmiş yıllarda hazırlanarak, Erzurum-Muş yoluna yaklaşık 2 metre mesafede menfezin yanına gömülü vaziyette 3 adet elektrikli fünye, 10 kilogram Amonyum Nitrat ve 200 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1.500 metre kablo çekilmiş uzaktan kumandalı EYP düzeneği ele geçirildi. Ekipler tarafından düzenek patlatılarak imha edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla terörle mücadele konusunda, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.