Erzurum Emniyetinden PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ile ilçeler dahil olmak üzere 5 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ferhat T., Seher K., Umut A., Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından ikamette yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, örgütsel içerikli yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.