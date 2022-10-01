Erzurum emniyeti okul önlerinde şüpheli şahıslara göz açtırmıyor

Erzurum’da İçişleri Bakanlığı’nın Güvenli Okul Projesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ekipler belirlenen okulların önünde güvenlik uygulamaları yaptı. Ekipler tarafından okul önünden geçen şüpheli şahısların üzerinde aramalar yapılarak GBT sorgulaması yapıldı.

Erzurum Lisesi önünde okul çıkış saatinde yapılan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Çocuk Şube, Trafik ekipleri ve Yunus Polisleri okul önünde ve çevresinden geçen şahıslar üzerinde aramalar yaparak GBT sorgulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda özellikle, uyuşturucu satıcıları ve aranan şahıslar okul önlerinde öğrencilerden uzak tutuluyor. Öğrenci servis minibüs sürücüleri de trafik ekipleri tarafından denetleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığının Güvenli Okul Projesi çerçevesinde belirlenen okul önlerinde güvenliği sağlayan il emniyet ekipleri şüpheli şahıslara göz açtırmazken Erzurum’da bulunan tüm okullarda uygulamalar sürdürülüyor.