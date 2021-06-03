Erzin’deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ekipleri birlikte koordineli olarak yaptıkları uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada, takibe alınan ve içerisinde E.S. ve F.P. isimli şahısların bulunduğu kapalı kasa hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada, 101,2 gram metamfetamin adlı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S. ve F.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.