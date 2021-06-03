Son Dakika
Samsun’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzin’deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 03.06.2021, 15:13
Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dörtyol İstihbarat Grup Amirliği ekipleri birlikte koordineli olarak yaptıkları uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada, takibe alınan ve içerisinde E.S. ve F.P. isimli şahısların bulunduğu kapalı kasa hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada, 101,2 gram metamfetamin adlı madde ele geçirildi.Gözaltına alınan E.S. ve F.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.