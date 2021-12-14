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Erzincan’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi öldü
Erzincan’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.
Asayiş 14.12.2021, 20:29
Erzincan’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.
Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişiden H.B. hayatını kaybetti A.G. de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. A.G.’nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.