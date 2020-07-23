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Erzincan’da gölette kaybolan şahsı arama çalışmaları başladı
ERZİNCAN’DA YÜZMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE KAYBOLAN ŞAHSIN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Asayiş 23.07.2020, 22:48
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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için girdiği gölette kaybolan şahsın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çayırlı ilçesinde 4 kişi serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Cengiz Yıldız suda kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan Yıldız’ın bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı.
Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışmalarını sürdürüyor.
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