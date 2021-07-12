Erzincan zabıtasından dilenci avı

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, başta cami önleri olmak üzere kalabalık noktaları kendilerine mesken tutan dilencilere yönelik uygulama yaptı.

İl genelinde yaz aylarının da gelmesiyle beraber, vatandaşların duygularını istismar ederek para kazanmayı amaçlayan dilencilerin artması zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta ekipleri başta camiler olmak üzere kalabalık noktaları ve ana caddeleri kendilerine mesken tutan 10 dilenciyi yakalayıp hakkında yasal işlem başlatarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine göre idari para cezası uyguladı. Ayrıca dilenerek topladıkları paraya el konularak kamuya aktarılıyor. Genel itibariyle cami önlerinden alınan dilencilerin hepsinin kadın olması da dikkat çekti.

Yetkililer bu tür istismarcılara fırsat verilmemesi çağrısında bulunarak, vatandaşlardan 153’ü arayarak duygu istismarı üzerinden haksız kazanç sağlayan kişileri ihbar etmelerini, bu konuda vatandaşların kamu görevlilerine yardımda bulunarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini istediler.

Zabıta ekiplerinin uygulamasını doğru ve yerinde bulan Mustafa Erdoğan, “Erzincan’ı bütün dilenciler istila etti. Belediye zabıtalarına teşekkür ederim bunları toplayıp götürdükleri için. Başka şehirlerden, kamyonla otobüsle geliyorlar. Bunlar da mafya” diye konuştu.