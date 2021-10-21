Erzincan ile Tunceli arasındaki kırsalda yürütülen terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı kırsalında yürütülen terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta yaralanan ve helikopterle Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen asker ise şehit düşmüştü. Öte yandan, yapılan operasyon kapsamında, tespit edilen 12 mağara/sığınak/depo ve içerisindeki yaşam malzemeleri de imha edilmişti.