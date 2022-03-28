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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye’yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye’yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye’de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.
Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi alındı
Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
Asayiş 28.03.2022, 00:54
Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı