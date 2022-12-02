Eruh’ta 5 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi

Siirt’in Eruh ilçesinde sobadan çıkan dumandan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ikamet eden 5 kişilik bir aile, sabah saatlerinde sobadan çıkan dumandan zehirlendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen aile fertleri, tedbir amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.