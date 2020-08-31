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Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
AKSARAY’DA EROİN MADDESİYLE YAKALANAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 31.08.2020, 19:02
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Aksaray’da eroin maddesiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (35) isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Meydan Mahallesi’nde bir parkta olduğu sırada şahıs üzerinde bir miktar eroin ile suçüstü yakalandı. Emniyette sorgulanan şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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