Eroini "Erol Abi’, metamfetamini ‘Metin Abi’ şifresiyle pazarlayan 4 torbacı tutuklandı

Muş’ta Polis Özel Harekatın da (PÖH) desteğiyle torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlenmişti. Eroini "Erol abi", metamfetamini "Metin abi" şifresiyle pazarlayan şüphelilerin adres, eklenti ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah ve bunlara ait 87 fişek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK’ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.