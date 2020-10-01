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Ermenistanlı askerler, SİHA’dan kaçtı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.

Asayiş 01.10.2020, 10:38
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Ermenistanlı askerler, SİHA’dan kaçtı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.

Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları almaya yönelik yürüttüğü operasyon 5’inci gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede yeni görüntüler servis edildi.

Ermenistanlı askerlerin kaçma anı kamerada

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen görüntülerde, Ermenistan’a ait bir topçu bataryasının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurulan noktada Ermenistanlı askerlerin kaçtığı görülüyor.

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