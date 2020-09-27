Ermenistan’ın saldırısı Taksim Meydan’da protesto edildi

Bu sabah Ermeni güçlerinin Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine yaşanan gerilim sonrasında Taksim Meydan’da toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, Ermenilerin saldırısını protesto etti.

Sabahın erken saatlerinde Ermeni güçleri Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine gerilim yükselmişti. Azerbaycan yönetimi Ermenistan’ın sivillerin bulunduğu bölgeye saldırdığını ve olay yerinde çok sayıda sivilin yaralandığını ve öldüğünü açıklamıştı. Ermenistan’ı protesto etmek için Taksim Meydan’da toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sloganlar atarak Azerbaycan’a destek verdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Ekiplerinin olaya müdahale etmesi sonrasında, grup sessiz bir şekilde dağıldı.