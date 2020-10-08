Ermenistan’ın attığı roket Berde’de kafeye düştü: 3 yaralı
ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDERKEN BERDE ŞEHRİNDE BİR KAFEYE ROKET DÜŞMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ.
Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ederken Berde şehrinde bir kafeye roket düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü. Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullandığı belirtildi.
Azerbaycan, işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Berde şehrinde bir kafeye Ermenistan silahlı kuvvetlerince atılan bir roket düştü. Roketin düştüğü yerde o sırada kafede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililerin açıklama yapması bekleniyor. Atılan 4 roketten birinin ise Azerbaycan birlikleri tarafından havada vurulduğu belirtildi. Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında, Tochka-U tipi balistik füze kullandığı aktarıldı.
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