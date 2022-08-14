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Ermenistan’da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Asayiş 14.08.2022, 15:31
Ermenistan’da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti. Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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