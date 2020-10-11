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Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı

BAKÜ (İHA) - ERMENİSTAN BİRLİKLERİ İNSANİ ATEŞKESİ İHLAL EDEREK GENCE ŞEHRİNE SALDIRDI.

Asayiş 11.10.2020, 05:10 11.10.2020, 07:43
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Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Resmi olmayan bilgilere göre saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu bilgisi edinildi.

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