Ermenistan askerlerinden, Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan-Ermenistan sınırı olan Kelbecer’de, Ermeni askerleri Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında Ermenistan’a bağlı Basarkeçer ilinde konuşlanan Ermenistan askerlerinin Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı kaydedildi. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise, durumun kontrol altına alındığı ve Ermenistan’a gerekli misillemenin yapılacağı duyuruldu.