Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, Karabağ’da ateşkes ihlali yapmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Kasım’da Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşimindeki mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer bölgesindeki Yellice yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında herhangi bir kayıp olmadığı ve durumun kontrol altında olduğu aktarıldı.