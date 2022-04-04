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Ermenistan askerleri, Tovuz’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Asayiş 04.04.2022, 13:02
Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, 3 Nisan saat 23.00’de, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı kaydedildi.